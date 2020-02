Euroscope #16 // Le cinéma et l’Europe

A quinze jours de la 45ème cérémonie des Césars, Euroscope s’intéresse ce mois-ci au cinéma européen. Autour de la table, deux invités de choix : Claude-Eric Poiroux, producteur de cinéma et directeur général du réseau Europa Cinéma, et Mathieu Fournet, directeur des affaires européennes et internationales du CNC.

Et dans le reste de cet épisode, on a aussi parlé cinéma politique en Allemagne, en Italie, ou encore liberté de la presse en Turquie…

Présentation : Hugo Passard & Antoine Guiziou / Co-interview : Perrine Val / Chroniques : Mathis Joubert, Lucie Brillanceau, Niklas Mönch / Reportage : Thomas Guillot / Réalisation : Eliott Janon