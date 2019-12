Euroscope #14 // Brexit

Ce soir, après avoir savamment esquivé le sujet pendant une saison et trois épisodes, Euroscope s’attaque enfin au thème du Brexit, qui semble s’être accéléré depuis que Boris Johnson a remporté les dernières élections législatives du 12 décembre dernier.

Avec nous pour aborder cette épineuse question de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, nous recevons, Catherine Mathieu, économiste au département analyses et prévisions de l’Observatoire français des conjonctures économiques et spécialiste du Royaume-Uni et des questions européennes.

En fin d’émission, nous retrouvons nos chroniqueurs favoris, Perrine qui nous a parlé du film de Noël Last Christmas et de son rapport au Brexit, Niklas s’est quant à lui exprimé sur sa relation passive agressive avec ce cher UK. Enfin Lucie a partagé ses conseils de rupture pour qu’enfin l’Union européenne parvienne à oublier le Royaume-Uni.

Présentation : Antoine Guiziou & Hugo Passard / Chroniques : Perrine Val, Niklas Mönch et Lucie Brillanceau / Réalisation : Léonard Goria