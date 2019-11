Euroscope #13 // Chute du Mur de Berlin

Ce soir, Euroscope fête un anniversaire, celui des 30 ans de la chute du Mur de Berlin, le 9 novembre 1989. Pourquoi le Mur est-il tombé ? Comment perpétuer la mémoire ? Qu’en est-il hors d’Allemagne de l’Est ? Pour répondre à ces questions, et à bien d’autres encore, on reçoit Ania Szczepanska, maîtresse de conférences en histoire du cinéma à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, et Daniel Mermet, journaliste et producteur de radio, à qui l’on doit notamment l’émission Là-bas si j’y suis, diffusée sur France Inter entre 1989 et 2014.

Dans le reste de l’émission, on a aussi parlé d’Angleterre et de sa triste famille royale, mais aussi de germanophobie (si si, ça existe !)

Prochain numéro, le 20 décembre !

Présentation : Antoine Guiziou & Hugo Passard / Interview : Perrine Val / Chroniques : Lucie Brillanceau & Niklas Mönch / Réalisation : Antonin Simard