Euroscope #11 // Espagne

Euroscope revient pour une nouvelle saison !

Pour inaugurer cette nouvelle année, on a posé nos valises en Espagne le temps d’une interview avec Marc Bassets, correspondant à Paris pour le quotidien El Pais, et Christophe Basset, historien spécialiste de l’Espagne, auteur notamment de Podemos : pour une autre Europe ? (paru en 2015) et La Guerre de Catalogne, paru en 2018 aux éditions du Cerf.

Mais ça ne s’arrête pas là puisqu’il a aussi été question de cinéma islandais, d’identité, de lien entre chômage et sorties culturelles, et de Manuel, amour de jeunesse de notre chroniqueuse…

Présentation : Antoine Guiziou & Hugo Passard / Réalisation : Léonard Goria / Chroniques : Mathilde Prévost, Heiko Kirchner, Perrine Val, Lucie Brillanceau.