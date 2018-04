Venus c’est la lampe alogène du système solaire. Elle brille dans la nuit depuis une éternité et elle attire à elle tous les regards et les projets d’explorations. Et quand une sonde russe passe à proximité et, tel un moustique cosmique, tente de se poser, PAF! La planète n’en fait qu’un bouchée. Entre Acide sulfurique, pression cataclysmique, effet de serre et Volcanisme, bienvenue en enfer!