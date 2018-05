Sous ses aires de belle boule bleue uniforme et pales, Uranus est la planète la plus cabossée du Système Solaire.

Chez elles, rien ne va! Axe de rotation, centre de symétrie, champ magnétique… Elle cache bien son jeu!

Mais sa surface laiteuse recel bien des surprises aux explorateurs de passage et peut être même un trésor insoupçonné dans son cœur de glace.

Quel voyageur inconscient viendrait chercher quelque chose-ci loin de la lumière vitale du soleil?