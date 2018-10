Io c’est une lune qui bouge. Elle est si proche de Jupiter que celle ci l’écartèle violemment, le sol se soulève et s’affaisse de plusieurs dizaines de mètre par jours. Si bien que la lune est couverte de Volcans et de lacs de souffre en fusion. Ah, et il y a les radiations aussi.

Bref on vous emmène faire un tour dans la banlieue chaude de Jupiter.