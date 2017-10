Pour la dixième d’Espèces d’Espace, et à partir d’une exploration de la place d’Italie, nous vous proposons une grille de lecture des places parisiennes, à utiliser sans modération. Voici des photos et des schémas pour accompagner votre écoute ! N’hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et merci encore à Pierre et Thibault pour leur participation enthousiaste 😉

[Avec en special guest Francis Lalanne et Bilbo]

Rendez vous le jeudi 16 novembre à 18h pour une émission… serrée !