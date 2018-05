ESPESP // L’Aerosol (18e) // 31.05.18

Pour la dernière émission de l’année, et dans le cadre des 20 ans de RCP, voici une émission sur l’Aérosol, « spot le plus cool de Paris » ! Un lieu ouvert au coeur du 18e arrondissement, dédié aux cultures urbaines au sens large et installé dans un ancien site de la SNCF. Rendez-vous le 7 juin pour une émission in situ de RCP, à laquelle nous avons contribué via une petite pastille sonore et une interview du co-gérant du lieu, Kevin Ringeval.

–> Le numéro de la revue en ligne Urbanités sur les images en ville et l’article de Sophie Blanchard sur le street art dans le Nord est parisien.

Merci de nous avoir écoutés et suivis pendant ces deux saisons !