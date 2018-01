ESPESP // Avenue de France 2/3 // 11.01.18

Comme promis, le jeudi 11 janvier à 18h, nous serons à la Bibliothèque Nationale de France, deuxième étape de notre périple sur l’avenue de France. Après la gare d’Austerlitz, où nous vous avions parlé lieu de vie et recouvrement des voies, nous prendrons un peu de hauteur architecturale et culturelle en nous intéressant au bâtiment en lui-même, à son histoire et à son intégration dans son environnement urbain.

Comment ce haut lieu culturel se diversifie-t-il fonctionnellement ? Sa monumentalité n’est-elle qu’un atout ?

Et comment s’intègre-t-il dans le quartier ? Fait-il bande à part ou se marie-t-il harmonieusement avec ce qui l’entoure ?

En compagnie de : François (pas lui, l’autre), Dominique et Jamy !

Rendez vous le jeudi 8 février pour une réinterprétation de Don Quichotte…