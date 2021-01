ESP: Extra Sensorial Perception? 11.01.21

Ce soir le jazz fait des histoires retourne à l’ADN de ce qui le constitue, l’histoire ou plus exactement les histoires de jazz. Nous allons passer une heure et demie en compagnie du légendaire label new yorkais ESP.

Ce label indépendant fondé par l’avocat Bernard Stollman en 1963 a accompagné la révolution culturelle qui se produisit aux Etats Unis et dont l’épicentre se situait dans la big apple. Riche de plus de cent références, le catalogue ESP est en quelque sorte la bande son d’une époque devenue mythique. A travers quelques albums connus mais aussi plus en marge, nous vous racontons l’histoire passionnante et les controverses de ce label dont on a parfois dit que son nom était l’acronyme de Extra Sensorial Perception, une désignation justifiée comme vous allez l’entendre.

playlist

-Frans Jahger, Duncan Charters, Julius Babin – fluanta-tajdo

de l’album Ni Kantu En Espéranto

-Albert Ayler Ghosts/ First Variation

de l’album Spiritual Unity

-Ornette Coleman Sadness

de l’album At Town Hall

-New York Art Quartet Sweet

de l’album New York Art Quartet

-Giuseppi Logan Dance of Satan

de l’album Giuseppi Logan Quartet

-Marion Brown Mephistopheles

de l’album Marion Brown Quartet

-Sun Ra Heliocentric

de l’album Elio Centric World Vol 1

-Karl Berger Scales

de l’album From Now On

-Nedley Elstak 5 Machine Songs

de l’album The Machine

-Peter Lemer Flowville

de l’album Son Of Local Colour

-Matthew Shipp Trio – This Matrix

de l’album Signature

Emission réalisée par Paul Henri Dimitriu et proposée par Olivier Delaporte