EPS – GRAND GALA ASPA & RING POUR TOU.TE.S // 22.03.19

Les sports de combats interrogent dans notre monde en compétition. Donner des coups, mettre son adversaire au tapis, vaincre par KO; le vocabulaire fait la part belle à l’imaginaire d’une lutte sans merci. On serait tentée de voire toutes ces pratiques de sport de combats comme une allégorie d’un sytème dominant et écrasant… Toutes ? Non ! Des associations d’irréductibles amoureux de la lutte, boxe, et autres techniques de combats résistent encore et toujours aux dictats de la compétition.

L’émission Physique et Sportive a donc pris ses micro pour faire une petite visite au Grand Gala de l’Association Sportive Paix et Amour qui se déroulait le 9 mars à la Parole errante à Montreuil. Au programme beaucoup de joie pour partager la passion des sportifs, des ateliers également animés par les lutteurs et boxers de l’ASPA ainsi que par les boxeuses de l’association un ring pour tou.te.s qui ont co-organisé le gala.

Une émission pleine de reportages, de réactions et de débats à eu lieu le 22 mars pour comprendre l’engagement de ces deux association et pour réfléchir à notre attitude de combattan.te.s. Un cours d’EPS pour découvrir et s’interroger grâce à nos invités : Daniela, Lucie, Orso et Xavier.

Nos chroniqueurs Nicolas Baril et Carole Chomel ont eux livré leurs rapport à la douleur et au spleen de l’hiver dans des billets d’humeur sportive ! L’émission est animée par le généreux Erwan Duchateau, qui est accompagnée à l’interview des invités par Pauline Ducerf. Elle a également réalisé les reportages diffusés pendant cette heure. C’est Anna Péant aux commande de la console de réalisation pendant ce direct hertzien du 22 mars 2019; et Lou Hervier se tenait à leurs côtés pour en assurer la coordination.