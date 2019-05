EPS – GoGirlz // 30.11.2018

Le sport raconté par les femmes redéfinit les sensations que l’on en perçoit. Pour cet épisode du mois de Novembre nous recevons la blogueuse Marie Lerpscher qui publie des portraits de sportives motivantes. A la fois communes et extraordinaire les sportives de Gogirlz décomplexent et inspirent par leurs pratiques. L’occasion de revenir sur l’évolution de l’image du sport pour les femmes.

Le sport dans toutes ses formes c’est aussi ce que nous fait découvrir les portraits de Marie, à travers des femmes qui n’ont pas peur de la compétition, qui s’inventent des pratiques et qui assument leur corps par le sport !

On retrouve bien sûr les chroniqueurs de l’émission physique et sportive pour un débriefing handisport et l’équipe de France en Coupe Davis.

Présentation : Elodie Hervier / Co-interview : Anna Péan / Chroniques : Simon Marry et Nicolas Baril / Réalisation : Eliott Janon.