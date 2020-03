Episode III : A la croisée des mondes

Dans ce numéro de vinyle trip, l’émission qui mélange vinyle et culture, on retrace l’histoire du premier compositeur algérien de musique de film, Mohamed Igerbouchen, et nous partageons ce moment un avec une référence de la musique diwane, l’artiste Camel Zekri, qui nous partage sa création « Bartok, de Budapest à Biskra »

Le talent, d’Iguerbouchene, est magnifié par des catalyseurs qu’il a sus naturellement, saisir, et ce , à travers notamment, son long et inépuisable parcours, initiatique, qu’il le conduit depuis son djurdjura natal, aux prestigieuses écoles de musique européenne, de son époque , de Londres a vienne de milan a paris,

De chacune, de ces villes, il capitalisera et rapportera, son lot, d’érudition. Il est sorti, bardé et nanti d’un savoir musical exceptionnel, une moisson de notes merveilleuse, le voilà ainsi outillé dans la magnifique entreprise de composition.

Iguerbouchene est un cas d’école, unique ; sa renommée dépasse le Maghreb, son catalogue est riche et électrique

Comme Béla Bartók a rendu hommage à la musique des ancêtres de Camel Zekri, c’est un hommage que Camel Zekri rend à Béla Bartók ! Il y a plus d’un siècle, le compositeur hongrois enregistrait en Algérie les musiques traditionnelles de Biskra, puis s’en inspirait quelques années plus tard pour composer le Quatuor à cordes n°2 opus 17.

Aujourd’hui, Camel Zekri s’inscrit dans la démarche entreprise par Béla Bartók : créer en parcourant le monde ! Et insuffler dans le processus de composition différents courants de musique…

Autour de son œuvre et sur un même plateau, Camel Zekri réunit trois ensembles pour nous raconter cette histoire de « filiation ». L’ensemble Diwan Chekwa joue ainsi la musique traditionnelle entendue par Béla Bartók à Biskra en 1913. Le Quatuor Béla, lui, nous transporte à Budapest en ces jours de 1915 et 1917 où Bartók composa son Quatuor. Et le Quatuor SOAC, avec son trio de guitares et son saxophone, mêle aux compositions de Camel Zekri l’art électrique et numérique. Ainsi vit la musique du monde à travers le temps !

