Dans cet épisode, des micro-trottoirs, de la musique, de la poésie, de la musique poétique, une interview de l’interviewer. Bref c’est un hors série, hors cadre.

Crédits Musique : Oliver Koletzki – A Tribe Called Kotori / Hans Zimmer – Mountains / White Lies – I don’t want to go to Mars /

Crédit Texte : A Pale Blue dot – Carl Sagan