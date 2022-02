EPISODE 6 – Criss 08/02/2022

Dans ce sixième épisode, nous avons rendez-vous avec Criss, qui après des études de droit et en école de commerce, travaille dans une entreprise de généalogie.

Ce qui semble animer particulièrement notre invitée n’est autre que le fait de rendre hommage à de nombreuses personnes.

Pour son choix d’artiste, Criss met en lumière le travail du peintre contemporain Maxime Masquefa. Entre influences mythologiques et univers fantastique de jeux vidéos, ses portraits de femmes combattantes ne laissent pas notre invitée indifférente.

Ensuite, on entre avec elle dans une ambiance de fanfare avec l’écoute de son coup de coeur musical, You and me du groupe allemand Meute. (Reprise du morceau de Disclosure (Flume Remix). Criss nous explique son goût pour les musiques sans paroles qui permettent l’évasion intérieure.

Elle choisit de nous lire un texte qu’elle a écrit en hommage à son grand-père, à l’amour qu’elle et sa famille lui portent.

Son choix d’oeuvre phare est le film HHhH réalisé par Cédric Jimenez en 2017. Ces quatre « H » viennent d’une phrase en allemand qui signifie « Le cerveau d’Himmler s’appelle Heydrich ». Pour les plus curieux, ce film est l’adaptation du roman du même nom, écrit par Laurent Binet (2010). Dans ce film, on suit le parcours de deux résistants Jan Kubis et Jozef Gabcik qui tentent d’assassiner Heydrich. Criss est sensible à leur histoire (vraie) et la partage avec nous.

On termine, comme dans chaque épisode par une bribe de phrase étonnante entendue dans les transports par l’invitée !

Bonne écoute à tous

Artiste :

Maxime Masquefa : https://www.masquefa-paintings.com/

Coup de coeur musical :

Meute, You and me : https://www.youtube.com/watch?v=fKFbnhcNnjE

Oeuvre :

HHhH de Cédric Jimenez

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=5p73U7QRBS4

Joindre l’émission :

Instagram : voix_enchantees

Joindre l’invitée :

@c_r_i_s_s_m_i_l_e_s