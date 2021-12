Episode 4 – Théo 14/12/2021

Dans l’épisode 4, nous faisons la connaissance de Théo, étudiant en Master de Cinéma à la Sorbonne, en spécialité scénario. Il est le premier invité à nous parler d’un peintre : Henry Scott Tuke, et de ses tableaux homoérotiques.

En bon cinéphile, Théo a choisi pour son coup de cœur musical la bande originale du film In the mood for love, réalisé par Wong Kar-wai. Cette musique qui nous transporte entre passion amoureuse et quotidien monotone est signée Shigeru Umebayashi.

Son œuvre phare n’est autre que le film Chocolat réalisé par Claire Denis en 1988. Théo évoque la colonisation française en Afrique, et plus précisément au Cameroun ; la violence symbolique et le racisme que le film met en lumière avec, pourtant, très peu de dialogues.

Théo nous lit aussi un texte qu’il a écrit sur les femmes de marins dans la région du Pays Basque, où il a grandi. Qui sont ces femmes? Quel est leur rôle sur terre pendant que leur mari sont en mer ? Voilà des questions que notre invité s’est posées et auxquelles il a tenté de répondre.

Bonne écoute à tous,

Rendez-vous le 11 janvier 2022 à 18h pour le nouvel épisode de Voix enchantées, sur Radio Campus Paris, 93.9

Artiste : Henry Scott Tuke (1858-1929).

Chanson : Yumeji’s theme de Shigeru Umebayashi : https://www.youtube.com/watch?v=39Qdzx_Ge-g