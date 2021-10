Episode 2 – Kevin 19/10/2021

Dans cet épisode, c’est Kevin, comédien ayant suivi une formation à l’école du jeu à Paris qui a la parole. Il nous présente un auteur et philosophe qu’il admire, Albert Camus. Nous parle d’une chanson moderne aux influences soul intitulée Losers de The Weeknd et Labrinth. Ou encore, du film Moonlight réalisé par Barry Jenkins, récompensé de l’Oscar du meilleur film en 2017. Kevin partage également avec nous un texte personnel qui rend hommage à son grand-père, Jacques. Bonne écoute à tous !

Artiste : Albert Camus. Extrait sonore : Discours de réception du prix Nobel, 1957 : https://www.youtube.com/watch?v=M5QD-32MCv4

Chanson : Losers par The Weeknd et Labrinth.

https://www.youtube.com/watch?v=xNKOrBA9Sp0

Œuvre : Moonlight, Barry Jenkins.

Joindre l’émission : voixenchantees@gmail.com / Instagram : voix_enchantees

Joindre l’invité.e : Instagram : kevin_arnaud_