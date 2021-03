EPF 14/02/2021 : La photographie d’exposition en temps de fermeture des musées

En Pleines Formes revient pour la première fois depuis bien longtemps mais… toujours sans exposition, et sans lieux culturels. Il faut donc, c’est une injonction perpétuelle, se replier sur le numérique. Le salut serait-il donc dans le digital ? Il faut bien remarquer qu’à y regarder de plus près, la présence dite numérique des lieux culturels révèle en fait de très profondes e inégalités, car qui dit digitalisation dit budget, personnes compétentes pour s’en occuper, et ainsi de suite.

Dans le même temps, la présence numérique d’une institution, en particulier au prisme de la photographie, est la garantie de pouvoir s’adresser à un public de plus en plus large, et donc de pouvoir répondre à une mission de démocratisation culturelle.

Pour aborder ces questions, nous avons reçu Marie-Caroline Chaudruc, commissaire d’exposition, directrice du Château de du musée d’art contemporain du Château de Montsoreau et Sébastien Appiotti, enseignant chercheur et auteur de la thèse « Photographiez, participez : cadrage du regard et pratiques photographiques du public au fil des mutations du Grand Palais”.

Animation : Flore Di Sciullo et Henri Guette