Ep.6 – Malicia Indigena // 03.12.17

Mon père me propose de l’accompagner à une cérémonie sioux qui se déroule près de Bogotá, à Guasca.

Une délégation de cette tribu nord-américaine y a été invitée, ainsi que des représentants des différentes ethnies indigènes de Colombie, et d’innombrables participants qui viennent du monde entier pour assister à cette cérémonie nommée la Danse du Soleil.

En traversant cette expérience hors du commun, entre chants ancestraux, rencontres improbables et moments suspendus, je me retrouve tiraillée entre rationalisme occidental et sagesse indigène.

Texte final : extrait de Colombia, donde el verde es de todo los colores. De William Ospina