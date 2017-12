Ep.10 – Nadie nos quita lo bailado // 31.12.17

C’est la fin de l’année, c’est aussi la fin de Despelote !

Après une rencontre avec José Alejandro, un réalisateur de documentaire qui explore la réalité de son pays, je visite le Centre de mémoire de Bogota et me confronte à la question, toujours brûlante, de la guerre en Colombie, et de la réconciliation voulue par l’Etat à travers les traités de paix passés avec les FARC.

Mais ce dernier épisode est aussi l’occasion de faire un bilan de mon voyage de quatre mois, et d’expérimenter le retour à mon quotidien parisien, sans me sentir tout à fait la même…

Musique : Pa’ Respirar de Bomba Estéreo