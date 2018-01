Il est bientôt samedi oooooh ouiiii ! Et La Bouquinerie, l’émission littéraire de Radio Campus Paris, vous propose d’assister à son enregistrement en passant l’après-midi au chaud, un thé à la main, à la librairie Karthala.

On sera en compagnie de :

► Jean-François Bayart, professeur à l’IHEID de Genève, et titulaire de la chaire Yves Oltramare, auteurs de plusieurs bouquins comme La réinvention du capitalisme ou L’Islam républicain et Directeur de la collection « Les Afriques » (joli jeu de jambes !)

► Xavier Audrain, Directeur exécutif de la maison d’édition-librairie des Karthala, ancien chercheur qui a travaillé sur les « punks de Dieu » (c’est lui qui le dit) & les confréries religieuses au Sénégal… et tenace combattant de l’édition.

Une jolie brochette avec qui on papotera à micro rompu sur le Karthala new look, la vulgarisation des savoirs, les religions & cultures du monde, la citoyenneté, les migrations…

Bref, de quoi nous chauffer joyeusement l’esprit avant d’aller se rincer le gosier !

Dionysos bénisse vos os & à samedi !

Date : samedi 27 janvier, 15 h 00-16 h 30

Où ? 22-24 Boulevard Arago, 75013 Paris