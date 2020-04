Qui sera en demie-finale de cette première édition d’EN SCRED ?

C’est tout l’enjeu de ce troisième prime.

Au programme de cette émission intense et riche en émotions :

Jozere et David reprennent A MA PLACE d’Axel Bauer et Zazier

Jonathan et Caro reprennent J’AI ENCORE REVE D’ELLE d’Il était une fois..

Trois buzz, des indices révélés

Une invité astro

Le départ d’un.e des trois candidat.e.s

…