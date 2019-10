En Pleins Formes 27/10/2019 : SMITH / Désidération

Nous recevons cette semaine le plasticien SMITH et l’écrivain Lucien Raphmaj, tous deux initiateurs et membres de la Cellule Cosmiel, à l’occasion de l’exposition Désidération, qui vient d’ouvrir à la Galerie des Filles du Calvaire et s’y tient jusqu’au 23 novembre.

Suivant l’étymologie, le néologisme de désidération traduit à la fois le désir et la sidération, la sidération qui est est le sentiment que l’on éprouve face aux étoiles et la désidération, le sentiment de manque qui résulte de ne pas être parmi les étoiles, le désir de retrouver cette part manquante. On le comprend, le langage joue un rôle dans ce projet : la littérature et la fiction aussi.

Passé par le Fresnoy, SMITH, qui avait déjà fait de la photo, de la vidéo, a poursuivi ses recherches par des installations et les a nourrit d’une interdisciplinarité, rencontrant au fur et à mesure de ses expérimentations des astrophysiciens comme des danseurs. Spectrographie et Traum ont été pour SMITH deux aventures importantes. La narration fait le reste et tisse des rapports. Désidération a pu être avant même un projet pluridisciplinaire ou une exposition un opéra : c’est à dire un art total.

Animation et interview : Henri Guette, Flore Di Sciullo

Chroniques : Ana Bordenave, Marilou Thiébault

Réalisation : Lorna Bihi