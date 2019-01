En Pleines Formes 23/12/2018 Questions queer et militantisme LGBT

Que ce soit par un graphisme offensif ou par des happenings renouvelés, le militantisme a pu s’accompagner de réflexions esthétiques et d’engagements artistiques comme nous allons le voir dans cette émission avec comme invités, outre Marc-Antoine Bartoli , Manon Burg de l’association Polychrome qui propose différents évènements culturels (projections, concerts, performances et autres soirées) autour de la représentation du corps du désir et du genre. La parole sera aussi donnée aux deux artistes Cécile Serres et Hélène Mourrier qui travaillent actuellement à une prochaine exposition collective à Glassbox Paris et qui dans leurs démarches respectives articulent création et force de conviction.