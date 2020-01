En Pleines Formes 22/12 Photographie documentaire et Grand Paris

Dans le contexte actuel, qui est à la fois celui des pratiques amateurs et d’un réaménagement permanent du paysage urbain, ne serait-ce qu’en Île-de-France, quel est le rôle que peuvent jouer les photographes pour en proposer la trace? En quoi peuvent-ils en faire la documentation, et ainsi engager un travail collectif de réflexion sur le devenir de la ville comme espace public et comme témoin de la gentrification ?

Pour répondre à ces questions, nous recevons Gilles Raynaldy et Arthur Crestani, tous deux impliqués dans le Collège International de Photographie du Grand Paris qui interroge la réhabilitation de la zone urbaine d’Ivry-Port. Nous recevons également Renan Benyamina, directeur délégué des Ateliers Médicis, et Alexandra Serrano, l’une des lauréate (2020) de la commande « Regards du Grand Paris initié par les Ateliers Médicis.