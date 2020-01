En Pleines Formes 19/01/2020 : faisons la fête!

On peut se souvenir de l’installation de Claude Lévêque « conte cruel de la jeunesse », récemment exposée, en 2017, en fin de parcours de l’exposition L’esprit français, : on y voyait, derrière une grille, les vestiges d’une fête manifestement très arrosée, cotillons et mégots au sol, sur fond de musique de Bérurier Noir. La fête y est ainsi présentée comme dépense, comme rejet générationnel de la norme, de la bonne conduite, d’une culture dominante.

À quels autres imaginaires peut-on associer la fête aujourd’hui ? Comment la fête, comme culture, comme comme imaginaire social se retrouve-t-elle dans les pratiques artistiques contemporaine ? C’est pour aborder ces quelques enjeux que nous recevons les plasticiens Mathieu Roquigny et Gwendoline Perrigueux, ainsi que Nicolas Ballet, auteur de la thèse « force de frappe, culture visuelle des musiques industrielle, 1969-1995 ».

Animation et interview : Flore Di Sciullo, Henri Guette

Chronique : Anaïs Leroy

Réalisation : Koanne Goutte