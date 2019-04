En Pleines Formes 14/04/2019 : Le Mac Val dans tous ses états

Depuis quelques jours, deux expositions ont débuté au Mac-Val : d’une part un nouvel accrochage des collections permanentes intitulées « Persona Grata », et d’autre part l’exposition temporaire « Lignes de vie, une exposition de légende », présentée jusqu’au 25 août 2019. Nous recevons son commissaire, Franck Lamy

Le couple d’artiste formé par David Brognon et Stéphanie Rolin, dont les oeuvres sont présentées d’une part et d’autres de cette programmation, nous font également l’honneur de leur présence

Au travers de pièces que l’on pourrait qualifier de conceptuelles, le duo matérialise des rencontres et des parcours de vie. L’observation, l’écoute et l’échange sont au coeur de la pratique de Stéphanie Rollin et David Brognon qui travaillent avec des personnes très différentes selon les hasards et les invitations. On pourrait à leur sujet parler d’un travail de médiation dans le sens le plus noble du terme et citer la rencontre avec les ouvriers de Caterpillar ou avec les élèves de l’école Pierre Burdin à la Goutte d’Or, celle des étudiants du Metropolitan Continuation High School à Los Angeles Dowtown ou encore avec un médecin belge spécialiste de l’euthanasie et un start-uper américain qui a le premier décidé de monnayer le temps d’attente. Le projet se construit avec les participants ; c’est une règle simple qui leur permet d’atteindre la justesse. C’est une règle dont le bienfondé se perçoit notamment à la lecture de la performance d’Anthony van den Bosche . Dans ce récit de leur voyage à Jérusalem, on découvre comment un projet pensée à l’avance, une idée aussi belle soit-elle sur le papier ne peut pas résister à la réalité ; on apprend comment un projet vit et se redéfinit sans cesse au gré des discussions et des personnes rencontrés, on comprend aussi ce qu’un art qui repose sur la rencontre comporte de prises de risque, de doutes et d’épuisements.

Animation et interview : Henri Guette, Flore Di Sciullo

Réalisation: Lorna Bihi