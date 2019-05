En Pleines Formes 12/05/2019 : Thu Van Tran et Claire Le Restif

Ce mois-ci dans En Pleines Formes, nous recevons l’artiste Thu Van Tran à l’occasion de son exposition 24h à Hanoï au Crédac – Centre d’art contemporain d’Ivry, sous la direction de Claire Le Restif. L’occasion de revenir sur les enjeux de cette exposition, et le travail de cette plasticienne marqué par des problématiques de mémoire, de déplacement, de traces.

Si les tortues pouvaient parler que nous diraient-elles ? Au Temple de la littérature de Hanoi, les tortues qui selon la mythologie portent le monde sur leurs dos sont muettes. La langue des textes fondateurs qu’elles supportent s’est perdu avec la colonisation et l’oeuvre des missionnaires. Thu Van Tran, consciente de l’ampleur de la perte nous engage dans son oeuvre à une réflexion sur la trace et l’imbrication entre le passé et le présent. Sa dernière exposition au Crédac, 24h à Hanoi, prend la forme d’un voyage au Vietnam. Un film à la forme d’une boucle nous prévient que nous entrons dans une temporalité particulière ;

Une fresque propose une fenêtre dans l’exposition et ses couleurs rappellent les pesticides utilisés par l’armée américaine dans la guerre du VietNam. Les sculptures accidentées des tortues évoquent une ancienne forme de taille et des savoirs faire perdus. Un moulage en caoutchouc rappelle l’importance de l’Hévéa pour le pays tout en évoquant par sa texture poisseuse l’ambiguité d’une culture et d’une matière première qui colle comme un héritage colonial à la peau du pays qu’il continue de faire vivre par l’intermédiaires de grands groupes industriels comme Michelin.