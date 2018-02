En Futur Simone #5 – Le futur de l’amour // 09.02.2018

L’amour, l’amour, l’amour… toujours le même discours ? Non, d’après l’historienne Agnès Walch, invitée d’En Futur Simone, la révolution sexuelle a jeté un pavé dans la mare de la conjugalité et du mariage.

Emancipation des femmes par le travail et la contraception, individualisation des moeurs, on assiste depuis 50 ans à une transformation des rapports amoureux dans lequel les individus ont plus de mal à construire leur vie autour d’une seule relation de longue durée. Cette tendance va-t-elle s’accentuer ? Serons-nous toustes polyamoureux.se.s demain ? Les algorythmes de matching amoureux vont-ils remplacer la bonne vieille drague ? Quel conséquence du mouvement #metoo sur nos émois ?

A la veille de la Saint-Valentin, En Futur Simone prend le sujet à bras-le-corps. Clément nous emmène en 2089, un monde dans lequel les applis de rencontres sont devenues si performantes que le taux de divorce est tombé à 12% contre 44% en 2015 ! Lucie fait le tour de la littérature scientifique pour nous expliquer ce qu’il se passe dans notre cerveau quand on est amoureux et éclairer le dicton « l’amour est aveugle ». Quand à Philippe, il a rencontré Anne-Caroline Paucaut, une écrivaine prospectiviste qui imagine nos relations de demain à travers les mots du Dico du futur de l’amour.

Joyeuse Saint-Valentin à toustes et En Futur Simone !