En futur Simone #24 – Le baccalauréat // 12.06.2020

Le « bac » 2020 n’a pas vraiment eu lieu. En raison de la crise sanitaire, les épreuves ont été annulées. Evalués au contrôle continu, les élèves de Terminales n’auront pas vécu l’ambiance stressante de ce premier examen national. Pourtant, c’était le dernier ! Inchangé depuis 1995, le baccalauréat a renouvelé sa formule : plus de contrôle continu, des évaluations étalées sur les années de Première et de Terminale, une spécialisation plus tôt, etc.

Quelles sont les conséquences de cette réforme sur les manières d’apprendre et d’enseigner ? A quoi ressemble le bac du futur ? Quels défis vont devoir affronter les bacheliers et bachelières en devenir ? Pour répondre à nos questions, nous avons reçu Sophie Audoubert, écrivaine et enseignante de Lettres auprès des lycéens.

Philippe Peyre a tendu (virtuellement!) son micro a deux lycéennes qui ont dû choisir l’année dernière leurs trois matières de spécialités (E3C…) pour recueillir leurs ressentis sur la réforme et sur cette année particulière qui s’achève.

Enfin, Benjamin Robert s’est penché sur les innovations en matière d’enseignement personnalisé ; notamment celle du psychologue et généticien Robert Plomin qui pense que l’on pourrait séquencer l’ADN des jeunes pour un enseignement au plus proches de leurs compétences naturelles (Hm.hm…) A ECOUTER !

Présentation : Lucie Rondou // Interview : Lucie Rondou, Benjamin Robert, Lara Mercier // Chroniques : Benjamin Robert, Philippe Peyre // Réalisation : Léa Méraud