En futur Simone #21 – Les toilettes // 21.02.2020

3, 6, 9 voire 12 litres… C’est la quantité d’eau potable qui part à chaque passage aux toilettes. Un scandale d’autant plus inacceptable quand on sait qu’un humain sur trois n’a pas accès à des toilettes dans le monde. Alors pourquoi les toilettes que nous connaissons n’ont pas évoluées depuis près de 200 ans ? Que se passe-t-il en terme d’innovation à travers le monde ? À quoi devraient nos toilettes devraient-elles ressembler dans le futur ? Pour explorer le sujet et répondre à toutes nos questions, Thierry Berrod, réalisateur du documentaire Toilettes sans Tabou (Mona Lisa Prod), diffusé prochainement sur Arte, est notre invité.

Présentation : Philippe Peyre // Interview : Lucie Rondou, Philippe Peyre, Nina Schretr, Benjamin Robert // Chroniques : Benjamin Robert, Lucie Rondou // Réalisation : Margot Page