En Futur Simone #19 – La cigarette // 29.11.2019

La première génération sans tabac en 2032, réaliste ou utopique ? C’est en tout cas l’objectif qui a été inscrit en 2014 dans le Programme national de réduction du tabagisme. Une volonté politique encouragée par les dernières données publiées par Santé publique France qui attestent que plus de 1,6 millions de personnes ont arrêté la clope depuis 2016, année du paquet neutre et de la mise en place du Mois sans tabac.

Alors, un monde sans tabac, c’est possible ? Comment ? Notre invitée pour explorer cette question : Fabienne El Khoury, chercheuse en épidémiologie sociale. Elle répond également aux inquiétudes liées à l’actualité très anxiogène aux États-Unis concernant la cigarette électronique et ce que doivent réellement craindre les vapoteurs-ses dans l’Hexagone.

On va aussi questionner l’avenir du 39 89, le numéro de Tabac info service, service public pour être accompagné dans son arrêt du tabac. Face aux réseaux sociaux et aux nombreuses applications, le service de téléphonie santé fait mieux que résister et reçoit toujours plus d’appels. Pourquoi ? En futur Simone a tendu son micro à Laetitia Chareyre, responsable de la Téléphonie santé à Santé publique France, Olivier Smadja, chef de projet dans la même structure, et Ketty Deléris, tabacologue pour Tabac info service depuis 2013.

Présentation : Lucie Rondou // Interview : Lucie Rondou, Philippe Peyre // Chroniques : Philippe Peyre, Maxime Fassiotti // Réalisation : Léa Méraud