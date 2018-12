En Futur Simone #11 – Noël du futur // 06.12.2018

À quoi pourrait ressembler Noël dans plusieurs décennies ? Exit le sapin au profit du palmier de Noël ? Bisous la famille et bonjour les ami-es ? Pour cette émission spéciale Noël du futur, la belle et grande famille de Simone t’emmènes explorer cette fête que certain-es aiment autant que d’autres la vomisse (pour de vrai, parfois).

Au programme : on va en 2075 dans un monde où le sapin est interdit et où les pull-overs jaunes ont remporté une bataille inédite. On te parle aussi de l’existence du Père Noël et de ce que pensent les parisien-nes de cette fête et comment ils et elles voient son avenir. Notre invitée Cécile Désaunay, directrice d’étude à Futuribles, un centre d’étude et de réflexion prospective, nous aide à imaginer Noël en 2050 compte tenu des enjeux de transition écologique et des nouvelles façons de consommer. Sans oublier l’incontournable chanson Petit papa Noël revue et corrigée en Petit Emmanuel et plein d’autres surprises !

Chroniques de l’émission :

Chronique fiction : Clément Plantureux

L’existence du Père Noël : Benjamin Robert

Microtrottoir : Nina Schretr

Noël, le bonheur en famille ? : Lucie Rondou, témoignage de Maxime Le Roch

Dîner de Noël chez les Pichon : Maxime Fassiotti

« Petit Emmanuel » : paroles de Lara Mercier

Présentation : Clément Plantureux // Interview : Philippe Peyre // Chroniques : Nina Schretr, Benjamin Robert, Maxime Fassiotti, Lucie Rondou, Lara Mercier, Clément Plantureux // Réalisation : Léa Méraud