En Futur Simone #10 – Simone sauve la planète // 14.11.2018

Toi aussi tu te demandes si tes actions individuelles suffiront à enrayer le bouleversement climatique ? La tâche te paraît parfois insurmontable et tu ne comprends pas pourquoi y’a pas un vrai sursaut collectif ? Puis tu regardes ton smartphone et tu culpabilises. Ou alors au contraire t’es convaincu-e que ça peut marcher, la preuve tu cotises déjà à une asso de défense de l’environnement, tu vas à l’AMAP, tu fais ton dentifrice et ta lessive le dimanche après avoir cuisiné tes repas végés-bio, tu lis des bouquins vachement éclairants et puis quand même y’a eu 100 000 personnes à la Marche pour le Climat c’est pas rien y’a une prise de conscience franchement de plus en plus de gens s’y mettent.

Face aux rapports au ton de plus en plus grave quant à l’urgence climatique, les prédictions d’effondrement de notre civilisation qui suivent, face à un Trump, un Bolsonaro, on fait quoi ? En France, Nicolas Hulot a démissionné pour dénoncer la politique des petits pas, insuffisants pour affronter le problème selon, le message a-t-il été entendu ?

Pour cette émission spéciale d’En Futur Simone enregistrée en public depuis la cafétéria de la Maison des Initiatives Étudiantes (MIE), on a décidé de vous parler du problème climatique autrement, autour d’une question centrale : notre système capitaliste est-il compatible avec écologie ? Se pose-t-on les bonnes questions ?

Pour en parler, le docteur en sociologie Jean-Baptiste Comby, maître de conférence en sciences de l’information et de la communication à l’université Paris II, auteur de La question climatique. Genèse et dépolitisation d’un problème public, aux éditions Raisons d’Agir (2015). On vous le dit d’emblée, Simone met les pieds dans le plat à travers cette émission qui pose des questions fondamentales.

L’équipe (de gauche à droite) : Léa Méraud (réalisation), Julien Jovené, Lucie Rondou, Benjamin Robert, Philippe Peyre, Maxime Fassiotti, Jean-Baptiste Comby (invité), Nina Schretr, Clément Plantureux.