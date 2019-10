Goutte d’or et Vous // Magic Barbès – 29.09.19

« Faire parti du récit », au delà des statistiques, des idées reçues, des variations géographiques, démographiques, ethnographiques, sociologiques… et si la place des quartiers populaires était narrative ?

À l’occasion du festival Magic Barbès, les radio associatives Goutte d’or et Vous et Radio Campus Paris s’associent pour écouter les habitants du quartier de la goutte d’or. Le festival culturel et urbain est profondément encré dans le tissage du quartier de la goutte d’or et cette année le thème témoigne de l’identification forte des habitants du quartier de la goutte d’or à la notion de « quartier populaire ».

Une question débattue en présence de Jean-Raphaël Bourge président de l’association action Barbès , Mams fondateur de l’association “esprit d’ébène”, qui oeuvre à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes du quartier ainsi que Mouss artiste associé du FGO-Barbara.

Un débat illustré de témoignages d’habitants du quartiers, enregistrée par Goutte d’or et Vous au café social et d’une promenade sous le métro aérien accompagné de Paul de la maison d’édition des Xérographes. La culture vient « faire récit » avec les participants à l’émission grâce à la lecture de L’assommoir par Sylvie de la compagnie Gaby Sourire. Les pauses musicales ont été assurées par la découverte de l’artiste Samira Brahmia, programmée au festival et les rappeurs Ismaël, Marcelin, Rassou et Kaizen artistes de l’association Flow itinérants.

Technique et réalisation : Ugolin Crépin-Leblond & Eliott Janon // Animation de l’émission : Kathleen Franck // Coordination : Elodie Hervier & Melissa Vicault.