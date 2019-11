Eloge de la lenteur : si on ralentissait le jazz? 18.11.19

Swing, bebop, hard-bop, free jazz, etc. : l’histoire du jazz valorise à outrance la vitesse d’exécution, d’improvisation, d’interprétation. Derrière cette vision caricaturale de l’accélération en musique ont toujours existé des musiques faisant la part belle au ralentissement (chez Miles, dans le trio de Bill Evans et dans d’innombrables projets).

Jazz and Co se lance dans une tentative d’éloge de la lenteur autour de deux projets aux esthétiques radicalement différentes: le quartet SLOW mené par Yoann Loustalot et Julien Touery qui affiche explicitement son ambition de lenteur dans un album enthousiasmant où sont réinventées de nombreuses traditions illustres du jazz.

Improvisation libre, mémoire de l’improvisateur et influence de Borges: le quintet El Memorioso se plaît lui aussi aux formes longues et lentes selon une démarche tout autre, et ouvrant sur d’autres potentialités de la lenteur. Nous recevrons Xavier Camarasa et Nicolas Souchal pour nous présenter ce que constitue la lenteur – ou pas? – pour ce projet iconoclaste.

Ralentir, pourquoi faire? Tentative de réponse sur Radio Campus Paris avec Jazz and Co, 21h-22h30, le 18 novembre 2019!