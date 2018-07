Ellah A. Thaun, ésotérisme et identité queer

Le Mardi 16 Janvier dernier, Jacques est parti à la rencontre de Nathanaëlle, moitié du duo nü-goth Valeskja Valcav, rédactrice du ‘zine Teenage Transgirl Superstar et tête pensante du groupe Ellah A. Thaun. C’est à l’occasion de leur concert au Supersonic qu’a eu lieu cette interview où il a été question de son parcours, des liens entre ses différents projets, mais aussi de sa pratique de l’occultisme et de l’ésotérisme et de la place que pourraient prendre ces disciplines dans les luttes et les identités Queer et Trans.