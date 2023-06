ÉCHAPPÉES FERROVIAIRES : SPECIALE NUIT BLANCHE AVEC KITTY HARTL // 01.06.23

SAISON 1 – Episode 10

Pour clôturer cette saison en beauté, nous vous invitons à nous accompagner dans un voyage à travers les lieux emblématiques lors de la première partie de l’émission ! De Versailles au Château de la Colonne de Juillet, en passant par la mystérieuse Tour aux Figures, nous revisiterons ces sites marquants qui ont fait l’objet de nos escapades. Et dans second temps, place à un agenda spécial !

Notre agenda culturel met en avant un événement incontournable : la Nuit Blanche, qui se déroulera ce samedi 3 juin à partir de 19h à Paris et dans toute la métropole. Cet événement, accessible gratuitement et ouvert à tous, propose plus de 200 activités au programme. C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés de culture et de découvertes ! Des artistes de toutes nationalités investiront la ville le temps d’une nuit, offrant une diversité d’œuvres sous toutes leurs formes. Que ce soit à travers des performances visuelles, sonores, participatives ou des chants, vous serez transportés dans un monde artistique unique. La Nuit Blanche offre une occasion exceptionnelle de découvrir des créations éphémères et de vivre des expériences artistiques hors du commun.

Cette année, le thème vibrant et festif de la jungle sera à l’honneur, vous entraînant le long des rives de la Seine. Vous pourrez ainsi profiter d’une sélection d’œuvres en lien avec l’olympiade culturelle, enrichissant votre expérience de cette nuit magique. Nous avons également le plaisir d’accueillir Kitty Hartl, directrice de cette 11ème édition de la Nuit Blanche, en tant qu’invitée culturelle du mois. Elle partage avec nous ses intentions artistiques, ses œuvres audacieuses et l’atmosphère qui sera créée lors de cet événement captivant.

« Les installations et performances cherchent à montrer l’ambiguïté du monde d’aujourd’hui en questionnant notre relation avec les éléments essentiels pour nous désorienter, nous émerveiller et nous amuser. » Kitty Hartl

Nous vous donnons rendez-vous en septembre 2023 pour une nouvelle saison d’Échappées Ferroviaires avec un tout nouveau format ! Restez à l’écoute, car de nouvelles aventures passionnantes vous attendent.

