Du côté des autrices : Lucie Delarue-Mardrus

Elle a laissé derrière elle plus de 70 œuvres : des recueils de poèmes, des romans et nouvelles, ainsi que des biographies, des essais et des récits de voyage. Elle était également journaliste, traductrice, conférencière, sculptrice… En somme, un vrai travail d’« Acharnée », nom qu’elle avait d’ailleurs retenu pour un de ses romans.

Comment se fait-il alors que Lucie Delarue-Mardrus ne se soit imposée à moi qu’à la faveur d’une bonne pioche sur le net ? Pourquoi n’avais-je jamais entendu parler d’elle auparavant, alors qu’on disait qu’elle formait, à son époque, une « éblouissante trinité » avec Anna de Noailles et Colette ?

Lucie Delarue-Mardrus était pourtant pleinement reconnue de ses pairs de son vivant. Elle était l’amie d’André Gide, de Paul Claudel, de Sarah Bernhardt, de Colette ou de Paul Valéry. C’était l’une des figures de la Belle-Époque. Mais peut-être qu’elle a pris la poussière parce qu’elle refusait de son vivant les récompenses, à l’exception du prix de son amie Renée Vivien ? Ou parce que les critiques la laissait dans l’ombre de l’autre poétesse du moment, Anna de Noailles ? Ou bien en raison de sa gouaille, de son intérêt fort pour sa province normande ? Ou pour sa description atypique de certains personnages féminins, de leur quotidien et des violences sexistes ou sexuelles subies ?

Rien que les détails biographiques de Lucie Delarue-Mardrus ont pourtant de quoi intriguer, déjà. Née à Honfleur en 1874, Lucie Delarue-Mardrus a failli se marier avec Philippe Pétain. Heureusement pour elle, ses parents refusent de lui donner sa main.

Sa vie devient alors toute autre grâce à son mariage avec Joseph-Charles Mardrus, un orientaliste, traducteur des « Mille et une nuits », qui l’emmène voyager au Maghreb ou en Syrie. Il l’encourage à se consacrer uniquement à l’écriture, délaisse sa carrière pour présenter ses œuvres à tous ceux qu’il connaît… Leur union tient quinze ans, leur amitié bien plus. Lucie Delarue-Mardrus devient l’amante de plusieurs femmes, en particulier de l’écrivaine américaine Natalie Barney. Sa première pièce de théâtre ne s’appelait sans doute pas pour rien « Sapho désespérée »…

En confinement, j’ai découvert que parmi les 70 œuvres de Lucie Delarue-Mardrus, une infime partie était disponible sur Internet, alors que très peu d’entre elles ont été rééditées. Alors j’ai parcouru les rares qui étaient à portée de main et j’ai été accrochée par la lecture de « Comme tout le monde », son quatrième roman, paru en 1910.

Dans « Comme tout le monde », Lucie Delarue-Mardrus décline le thème de la femme bourgeoise désenchantée par le mariage, thème qui a commencé à fleurir depuis la publication du « Madame Bovary » de Flaubert. Ce roman de Lucie Delarue-Mardrus n’a pourtant rien du pastiche. C’est une œuvre à part entière, authentique.

Lucie Delarue-Mardrus y décrit de manière précise – parfois avec cynisme, mais jamais avec grossièreté – la vie conventionnelle de la bourgeoisie provinciale de l’époque, les aspirations perdues des femmes, les mariages imparfaits, les sensations déçues, la vie qui passe sans que l’on s’en rende compte. Elle donne du corps à ces existences banales.

L’héroïne, Isabelle Chartier, est originaire de Normandie comme son autrice. Sans cesse à la recherche des sensations du bonheur, perdu dans l’enfance, elle est tentée par l’adultère avant de préférer avoir un troisième enfant – après l’aînée Zozo et le petit lion, surnom du deuxième – espérant nouer avec lui la relation profonde qui lui manque. Et l’on entre ainsi dans l’intimité d’Isabelle Chartier et de son foyer, avec cette scène si réaliste juste après la naissance, où Lucie Delarue-Mardrus décrit pleinement ce qu’est la vie d’une jeune mère.

EXTRAIT

« Puis mille petits événements désagréables arrivaient déjà dans la vie du nouveau-né, qui faisaient pleurer la jeune mère énervée. L’enfant tétait mal, ou bien il avait « le muguet » dans la bouche, ou bien des rougeurs sur le corps. Il arrivait qu’en le pesant le matin dans la balance de cuisine, au sortir de sa baignoire de poupée, on constatait qu’il n’avait pas assez augmenté. Ensuite, Isabelle eut des crevasses aux seins. Après la souffrance capitale de l’accouchement, un nouveau supplice, chose aiguë, martyrisante, renouvelée à chaque tétée… Dans les coins, Léon et sa belle-mère se mordaient les lèvres pour ne pas se dire de choses blessantes devant l’accouchée. On entendait en bas hurler subitement le petit lion, giflé par Zozo, ou bien se disputer la bonne avec la femme de ménage. Isabelle tendait l’oreille et guettait les visages. Une impatience de se lever pour remettre sur pied sa maison désorganisée la rendait irritable, difficile à soigner. Une dangereuse électricité chargeait l’atmosphère. Mais parmi ce tohu-bohu d’agacements, d’inquiétudes, de petites joies, de petits chagrins, Isabelle n’avait plus le temps de songer à ses regrets. Et cette naissance, qu’elle avait voulue au bord de l’adultère comme un remède à son âme chancelante, était un remède, en effet. »

Dans ce roman, remplit des lieux communs de la bourgeoisie provinciale de l’époque, Lucie Delarue-Mardrus s’illustre parce qu’elle transcende la trivialité. Trouvant toujours le mot juste. Donnant du poids au raisonnement d’Isabelle Chartier, qui a pourtant tout l’air d’une anti-héroïne dont elle moque les aspirations. Et comme dans cette scène, elle décrit sans détour, sans fausse pudeur, ce qu’est vraiment la vie d’une femme à l’époque, juste après l’accouchement.

Malgré les qualités de ses romans, Lucie Delarue-Mardrus leur a sans doute toujours préféré ses poèmes. C’est par là qu’elle souhaitait obtenir la reconnaissance après laquelle elle courrait. On y retrouve peut-être encore davantage son audace, son parler franc, sa substantifique moelle. « Je donne rendez-vous, dans l’avenir lointain ; à ceux qui liront mes poèmes », a-t-elle écrit. On promet de l’honorer.

Les références :

– « Ourika » de Madame de Duras, texte intégral + dossier par Virginie Belzgaou, Gallimard, Folioplus Classique, 2020

Illustrations : Glwadys Le Roy (Instagram) + « Lucie Delarue-Mardrus, portrait à la cigarette », par Paul Nadar (Wikimedia Commons)

Extraits musicaux : « Junk City » de Gold Panda pour le jingle ; « Says » de Nils Frahm