Drugstore Melodies#7 La Nostalgie // 27.01.2021

Drugstore Melodies te fait voyager à travers la nostalgie. Celle de peuples colonisés, celle de la Country en Amérique du Nord et à travers l’étrange portrait d’un garçon atteint de nostalgie aiguë.

PLAYLIST

– Amalia Rodrigues : Ah, quisesse deus deus / Vem comigo irm / Primavera / Maldiçao

– Gal Costa : Coracao vagabun

– Vinicius De Morales : Carta Ao Tom

– Ola Bell Reed : Wafaring pilgrim / The springtime of lif

– Jimmy Rodgers : Old pal of my heart

– Hazel Dickens : The one I love is go

– Franck Proffitt : I’m going back to north Carolina

– Doc Watson : Sittin on top of the world

– Francis Bebey : Sanza Nocturne

– Patti Smith : My Generation

– King Gizzard : Mars For Rich

– Louis Armstrong : Autumn Leaves

– Jean-Louis Murat : Cheyenne Autumn

– Moderne : Vers l’Est

– Philippe Katerine : Copenhague

– Pascal Comelade : Medley

– Brigitte Fontaine : Nous avons tant parlé

– ADN Krystal : Mini Romance

– Extrait de l’émission Blow Up sur Anna Karina

– Bonnie Beacher : Come Wander With Me