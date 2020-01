Drugstore Melodies#4 Le Cosmos // 30.12.2019

Drugstore Melodies a la tête dans les nuages.

Drugstore Melodies se perd dans les étoiles.

Drugstore Melodies n’a pas peur du vide.

PLAYLIST

– Mix du film Apollo 13, 2001 l’odyssée de l’espace et « One Earth, One People, One love » de Kronos Quartet

– Kamasi Washington : Clair de lune.

– King Crimson : Moonchild (Extract from Buffalo 66 de Vincent Gallo).

– Caetano Veloso : Luna Llena.

– Daniel Darc : Seul sous la lune.

– Rotary Connection : I’am the black gold of the sun.

– Camille : Lumière.

– Roy Ayers : Everybody love the sunshine.

– Mix des morceaux de Voyager Golden Record.

– La Nasa : Voice of Saturn / Voice of Earth.

– Jerry Goldsmith : Alien le huitième passager.

– Sun Ra

– Gustav Holst : Mars, celui que apporte la guerre.

– Anna Karina : Sous le soleil exactement.

– David Bowid : Space Oddity (home démo).