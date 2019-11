Drugstore Melodies#2 Les Losers // 28.10.2019

Ce mois ci, Drugstore Melodies s’est intéressé aux incorrigibles ,au désaxés, aux perdants bref aux rois de la Lose.

Au sommaire:

Une panoplie du loser non aguerri en musique

Un portrait du musicien Jonathan Richman, loser solaire de la vie quotidienne

Le Hip-hop, aux origines du loser

Hommage à Jean Luc Le Tenia

Playlist de l’émission:

Guity-Randy Newman

Black swann-Thom Yorke

Cause- Sixto Rodriguez

Love is a losing game – Amy Winehouse

Ne soit pas trop exigeant- Arnaud Fleurent Didier

Packed like sardines in a crushed box- Radiohead

Jonathan Richman- She cracked

Jonathan Richman– Hospital

Jonathan Richman-you can’t talk to the dude

Jonathan Richman– I Was Dancing In A Lesbian Bar + Let Her Go Into The Darkness

Life’s a bitch -Nas

Bad intentions- Dr Dre

One chance- Zion I

Better Dayz – 2pac

Jean-Luc Le Tenia :

-Même Jean-marie

– je crois j’espere

– Un Monstre d’érotisme

-Grand Dadais

-seul de nouveau

-Tous les matins