Drugstore Melodies #1 // La mémoire // 30.09.2019

Drugstore Melodies, l’ordonnance qui fait corps avec la musique, aborde pour son premier numéro le thème de la mémoire.





Les chansons de la mémoire :

– Peggy Lee : Is That All There Is ?

– Hélène Bohy et Agnès Chaumié : Ani Couni + Berceuse Cosaque + A la claire Fontaine

– Harmony Korine : Night Time+ Three Little Devil

– Gilbert ‘O’ Sullivan : Alone Again

– Nana Mouskouri : Je Me Souviens

– Olivier Wallace : Un matin de mai fleurie

– The Beta Band : The House Song

– Pipilotti Rist : I’am Victim Of This Song

– Arcade fire : the surbubs continued

– Nino ferrer : la rua madeira

– PJ Harvey– a woman a man walked by

– Bizet : Les Pecheurs de Perles

– Madonna : Paradise Not For Me