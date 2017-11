DOUZE / Novembre

Soundtrack : Tzusing – 日出東方 唯我不敗

Novembre, du latin novem pour neuvième (l’année romaine commençait en mars) + –ber suffixe adjectival.

On l’avait anticipé, le coup dur de Novembre et sa brutalité. Mois redouté de la fin de l’année dont le retour nous inquiétait depuis la rentrée, il est arrivé, il est même déjà passé, bientôt diffusé.

Novembre, 3ème volet de la série, parce que jamais deux sans trois, et jamais Novembre sans éréthisme et sans froid. Féroce et véhément, diffusé dans la Matinale de 19h le 29/11 exceptionnellement.

© Léa Signe