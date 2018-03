Soundtrack : Hiver – Basses Terres, création spéciale pour Douze

Février, du latin febrarius ou februarius, de februare « purifier ». Mois de la purification.

À l’origine, le calendrier romain est composé de 10 mois, totalisant 304 jours, les 61 jours d’hiver ne font partie d’aucun mois. Vers 713 av. J.-C., Numa Pompilius aurait ajouté les mois de janvier et février, étendant l’année à 355 jours.

Dernier mois de l’année chez les Romains, il était dédié à Februa, dieu de la Mort et des purifications. C’était le mois entre deux cycles annuels et en tant que tel, le mois des « remises à niveau » du calendrier, il a 28 jours habituels et 29 les années bisextiles. C’était le mois des inversions de rôle, du Carnaval, et pour les chrétiens le début du Carême qui commence après Mardi-Gras.

Appelé Solmonath dans les pays Anglo-Saxons avant adoption du calendrier romain, Solmonath note le retour progressif de la lumière après l’obscurité de la mi-hiver.

Et c’est bien ce qu’il se passe en février, on se laisse happer par la lumière, on s’éloigne de l’obscurité, on purifie son corps et son esprit, et on essaime en nous des idées.

Février est surprenant, unique et différent, à vous de juger combien il est étonnant !

Merci à Basses Terres, pour la délicieuse création sonore,

Et à Aurélien Moulinet pour le montage sans rature de cette chronique.





© Léa Signe