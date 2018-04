Soundtrack : 6 love – Metro Boomin

Avril, du latin aprilis, nom donné au mois par les Romains, dérivé de aperio, aperire, verbe qui signifie « ouvrir ».

Ovide attribuait le mois d’avril à Vénus, pour sa position proche avec Mars, et sûrement pour son rôle fécond. De la poésie à la vie elle inspire et fait grandir, et c’est bien ce qu’on retient d’avril, qui nourrit et enrichit, dans l’apaisement.





© Léa Signe