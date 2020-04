DOUDOOMIX // Sloy P’s Slow BPM Escapade

Le Doudoomix c’est l’apocalypse en douceur, c’est entendre le monde chanceler d’une oreille distraite et préférer écouter les oiseaux faire la fête.

Allez-retours entre grooves ralentis et morceaux louches, entre l’organique et la machinerie, entre l’ombre et la lumière, ce mix est conçu tant pour parler à l’imaginaire que pour réveiller vos pas de danse. Laissez vous balloter par le flow.

Artwork by @charlotteesquerre / www.charlotteesquerre.com

Tracklist :