Double vie : Thibaut, dégoûté du travail // 22.10.18

Une fois par mois, « Double vie » part à la rencontre de ces étudiant·e·s qui nous servent au MacDo ou gardent des enfants pour manger et avoir un toit, en plus des cours à la fac et des révisions. Des vies doubles pour se construire un avenir.

« Je suis payé au SMIC, j’y connais rien, quand il y a un problème, je ne sais pas le gérer… »

Aujourd’hui, c’est Thibaut qui raconte son parcours d’étudiant-travailleur. Il a 25 ans et n’aime pas travailler. Il s’en doutait déjà avant d’essayer, la première fois c’était au MacDo il y a deux ans. Après ça et quatre année d’études à la fac, il arrête les sciences sociales et part quelques mois en Ecosse. Là, il n’a pas le choix : il doit payer un loyer, sans la bourse qu’il avait jusqu’alors. Il travaille dans des restaurants mais ça ne le réconcilie pas du tout avec le travail, au contraire. A son retour chez lui, dans le Val-de-Marne, il entre dans une école de bande-dessinée à 5 500 euros l’année. C’était en 2017 et depuis, son histoire avec le travail ne s’est pas arrangée.

Thibaut a travaillé dans la restauration et comme manœuvre, des expériences qui n’ont pas changé son rapport à l’argent – il est resté peu dépensier. Le salaire ne compte pas vraiment pour lui mais ces expériences l’ont beaucoup inquiété : est-ce possible de trouver un job intéressant et qui laisse du temps libre ?

Musique : Carlens Desir

Interview, montage et réalisation : Adèle