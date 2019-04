Double Vie : Pamela, travailler plus pour payer plus // 8.04.2019

Une fois par mois, « Double vie » part à la rencontre de ces étudiant·e·s qui nous servent au MacDo ou gardent des enfants pour manger et avoir un toit, en plus des cours à la fac et des révisions. Des vies doubles pour se construire un avenir.

« Même si les frais augmentaient, je ferai un effort pour avoir l’argent. »

Pamela a grandi au Mexique. Le bac en poche, elle décide de quitter le pays pour faire ses études à Paris. Aujourd’hui en L3 mathématiques et informatiques, elle travaille en même temps dans un restaurant mexicain, où elle se sent un peu comme à la maison, au moins 15 heures par semaine. Pour faire des économies sur le logement, Pamela vit aussi avec une femme de 96 ans qu’elle aide dans l’envoi de mails ou bien en faisant ses courses.

L’année prochaine, Pamela sera peut-être en Allemagne pour y faire un master en intelligence artificielle. Mais si elle reste en France, elle devra payer 3 770 euros pour s’inscrire à la fac, parce qu’elle est étrangère non-européenne, d’après l’annonce faite par le le Premier ministre Edouard Philippe il y a quelques mois. « Je serai obligée d’augmenter mes heures de travail, ce qui impacterait aussi mon niveau académique après, mais je pourrais le faire. »